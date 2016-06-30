Иранский фильм "Дочь" стал победителем ММКФ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Главный приз 38-го Московского международного кинофестиваля получил иранский фильм "Дочь" режиссера Резы Маркарими.

Драма "Дочь" повествует о традиционном иранском семействе, где все решения принимает консервативный отец. Привычный уклад рушится, когда пятнадцатилетняя Сегарех вместо празднования помолвки младшей сестры летит в Тегеран, чтобы проводить свою подругу, уезжающую в Канаду.

Лучшим документальным фильмом признали картину Черо Юна "Госпожа Б. История женщины из Северной Кореи" совместного южнокорейского-французского производства.

А вот по версии зрителей, лучшим стал фильм "Дневник машиниста" сербского режиссера Милоша Радобвича.

Специальным призом жюри ММКФ был отмечен болгарский фильм "Поющие башмаки" режиссера Радослава Спасова. Также спецприз ММКФ "Верю" вручен актрисе Марине Нееловой

"Серебряный Георгий" за лучшую режиссуру получила датчанка Пук Грастен за картину "37".

Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ) получил корейский фильм "Худшая из женщин" Ким Чжон Квана, повествующая об актрисе, которая применяла свой талант не только на сцене, но и в обычной жизни, особенно в отношениях с мужчинами.

В этом году в основном конкурсе кинофестиваля было представлено 13 картин, среди которых одна российская лента – "Монах и бес" Николая Досталя. Также за главный приз состязались "Эксцентрики" Януша Маевского (Польша), "37" Пука Грастена (Дания, США), "Козни" Давида "Гриеко" (Италия, Франция)," Память забвения" Руй Герра (Бразилия) и другие.

Не дожидаясь закрытия ММКФ, ранее раздали первые награды. Приз "За выдающийся вклад в мировое киноискусство" был вручен выдающемуся испанскому режиссеру Карлосу Сауре. Его фильм "Быстрей, быстрей" получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале 1981 года. "Кузина Анхелика" и "Выкорми ворона" были удостоены специального приза жюри на двух Каннских кинофестивалях (в 1973 и 1975 году), а также получили номинации на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". На ММКФ проходила ретроспектива фильмов итальянского классика под названием "Карлос Саура в музыке".

В той же номинации – "За выдающийся вклад в мировое киноискусство" – получил награду второй выдающийся режиссер – британец Стивен Фрирз. Среди его работ - фильмы "Опасные связи", "Королева", "Филомена" и "Герой".

Впрочем, и российские кинематографисты не остались без призов на нынешнем ММКФ. Сергей Соловьев, чей фильм "Ке-ды" стал открытием фестиваля, получил специальную награду "За вклад в мировой кинематограф". Его "Сто дней после детства" в 1975 году получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля, "Спасатель" – спецприз МКФ В Венеции. А фильмы Соловьева "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви, "Нежный возраст" входят в "Золотой фонд" советского и российского кино. Среди его последних громких работ – "Одноклассники", "Анна Каренина", "2-АССА-2".

В этом году оценивали фильмы пять членов жюри. Болгарский режиссер театра и кино Ивайло Христов – обладатель многочисленных международных наград, а фильм "Лузеры" добавила в его копилку еще и "Святого Георгия" прошлогоднего ММКФ. Вместе с ним за судейским столом сидели режиссеры Ульрике Оттингер и Рандхир Капур, а также российская актриса Виктория Исакова и Рашид Нугманов, учившийся режиссерскому мастерству у Сергея Соловьева.