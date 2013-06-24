Кинопроекты деловой площадки ММКФ: от Тарковского до Гринуэя

Андрей Тарковский. Фото: ИТАР-ТАСС

На деловой площадке Moscow Business Square 35-го Московского международного кинофестиваля обсудили несколько знаковых кинопроектов: "От смерти до утра" Дмитрия Мамулии, "Ночник" Гай Германики, "Эйзенштейн в Гуанахуато" Питера Гринуэя и "Светлый ветер" Андрея Тарковского-младшего.

Сценарий к фильму "Светлый ветер" написал Андрей Тарковский и Фридрих Горенштейн по мотивам романа Александра Беляева "Ариэль". События картины разворачиваются в начале ХХ века. Молодой человек ушел в монастырь, чтобы сбежать от жизненных сложностей, и повстречал там философа. Кино поднимает вопросы духовного кризиса, индустриализации и модернизации.

Фильм "Ночник" снимут по сказке "Оле Лукойе" Андерсена. Главным героем станет семилетний мальчик, к которому ночью будет приходить добрый призрак. В картине покажут отношения мальчика с внешним миром и его взгляд на происходящее вокруг. Бюджет фильма составит около 1,8 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Режиссер Дмитрий Мамулия представил проект фильма "От смерти до утра" о британце, решившем совершить двойное самоубийство. Он путешествует по Индии в поисках женщины, которая согласится на его предложение.

Самоубийца обходит трущобы, публичные дома, и находит подходящего "клиента" в больнице для смертельно больных.

При этом фильм будет "артхаусом, но ориентированным на мейнстрим", отметил продюсер фильма Геннадий Костров.

Также на площадке представили проект Питера Гринуэя "Эйзенштейн в Гуанахуато". Согласно сюжету, советский режиссер Сергей Эйзенштейн в 1931 году приезжает в Мексику, чтобы начать работу над фильмом "Да здравствует Мексика!".

Он отправляется в Гуанахуато, чтобы снять Музей мумий. Там он знакомится с молодым мексиканским гидом Паломино Канедо и узнает об ином способе мышления (мифологическом), отличающимся от европейского. Данное событие сыграло ключевую роль в его жизни и кинокарьере.

Площадка Moscow Business Square открылась в пятый раз, и в этом году было подано более 150 заявок.