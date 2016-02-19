Названия станций МКЖД не будут менять до окончания строительства

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Названия станций МКЖД в ближайшее время менять не планируют, сообщила руководитель пресс-службы АО "Московская кольцевая железная дорога" Надежда Доржиева.

По ее словам, существующие сейчас названия останутся до окончания строительных работ, передает Агентство "Москва".

Напомним, строительство МКЖД закончено уже на 80 процентов, сейчас город строит 20 станций одновременно. Движение по Малому кольцу будет запущено в апреле 2016 года в тестовом режиме, а уже в сентябре железная дорога может стать доступной для пассажиров. Общая протяженность новой дороги составит 54 километра.

"Большая Москва": Кольцевая железная дорога

На 17 станциях МКЖД будут организованы пересадки на 11 линий метро. Еще с 10 станций Малого кольца МЖД можно будет перейти на 9 радиальных направлений железной дороги. Новое дорога пересечет все направления, кроме Киевского.

11 пересадок сделают по принципу "сухие ноги", то есть, чтобы пересесть с МКЖД на метро или радиальную железную дорогу пассажирам не придется выходить на улицу. При этом некоторые переходы на новую "кольцевую" окажутся достаточно длинными. Например, чтобы пройти от железнодорожной станции до метро "Войковская" придется преодолеть расстояние в 650 метров по улице или через торговый центр "Метрополис".

По предварительным ожиданиям, к 2025 году МКЖД должна будет перевозить до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком на загруженных линиях метро. МКЖД планируют интегрировать в систему московского метрополитена при помощи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).