На МКС обнаружили утечку аммиака

На МКС произошла утечка аммиака

Астронавты, работающие на МКС, обнаружил утечку аммиака из системы терморегулирования станции, сообщает сайт НАСА.

Экипаж 35-й экспедиции сообщил о мелких белых хлопьях, плывущих от секции Р6 Международной космической станции. Опасности для членов экипажа на данный момент нет, однако система охлаждения солнечной батареи, из которой произошла утечка, может отключиться в ближайшие 48 часов. Может потребоваться незапланированный выход в открытый космос.

Аммиак используется на МКС для охлаждения систем электроснабжения. По данным с камер видеонаблюдения, нынешняя утечка произошла из той же солнечной батареи, что и в ноябре 2012 года. Тогда астронавтам пришлось переключить солнечную батарею на резервную систему охлаждения.

Сейчас на Международной Станции продолжает работу экипаж 35-36-й длительной экспедиции. В его состав входят россияне Роман Романенко, Павел Виноградов и Александр Мисуркин.