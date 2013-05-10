Форма поиска по сайту

10 мая 2013, 09:45

На МКС обнаружили утечку аммиака

На МКС произошла утечка аммиака

Астронавты, работающие на МКС, обнаружил утечку аммиака из системы терморегулирования станции, сообщает сайт НАСА.

Экипаж 35-й экспедиции сообщил о мелких белых хлопьях, плывущих от секции Р6 Международной космической станции. Опасности для членов экипажа на данный момент нет, однако система охлаждения солнечной батареи, из которой произошла утечка, может отключиться в ближайшие 48 часов. Может потребоваться незапланированный выход в открытый космос.

Аммиак используется на МКС для охлаждения систем электроснабжения. По данным с камер видеонаблюдения, нынешняя утечка произошла из той же солнечной батареи, что и в ноябре 2012 года. Тогда астронавтам пришлось переключить солнечную батарею на резервную систему охлаждения.

Сейчас на Международной Станции продолжает работу экипаж 35-36-й длительной экспедиции. В его состав входят россияне Роман Романенко, Павел Виноградов и Александр Мисуркин.

МКС солнечные батареи утечки чп

