Водителя фургона убили на МКАД

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Накануне днем на МКАД неизвестные убили водителя фургона Hyundai Porter. Жертвой стал 36-летний житель подмосковной Балашихи, сообщает "Интерфакс".

В полицию позвонили очевидцы, которые сообщили, что на МКАД в районе поворота в сторону района Жулебино стоит фургон, из кабины которого двое мужчин пытаются вытащить водителя. На место происшествия прибыли правоохранители, однако злоумышленников они не обнаружили.

В автофургоне нашли тело убитого, на теле которого было множество ножевых ранений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемых.