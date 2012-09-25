Форма поиска по сайту

25 сентября 2012, 19:54

Город

Движение в Москве парализовано из-за пробок

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 25 сентября в столице наблюдаются крупные автомобильные пробки, которые индикатор "Яндекс. Пробки" оценил в 8 баллов из возможных 10.

Сложнее всего приходится сейчас автомобилистам на Третьем Транспортном и Садовом кольце. Машины здесь движутся со скоростью пять километров в час. Свободные участки дороги на Садовом кольце можно найти в районе Калужской и Таганской площадей, сообщает "Интерфакс".

Движение парализовано на Бульварном кольце, на проспекте Мира, Андропова, на Волгоградском проспекте, а также на Ярославском и Варшавском шоссе. Сложный участок образовался и на Ленинградском шоссе по направлению в сторону области до съезда в Шереметьево.

На внешней стороне МКАД заторы наблюдаются от Путилковского до Новорижского шоссе, от Осташковского до Ленинградского шоссе и от Сколковского шоссе до Ясенева. На внутренней стороне МКАД пробка образовалась от Киевского до Минского шоссе и от Рублево-Успенского до Ленинградского шоссе.

