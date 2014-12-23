Газоны у МКАД оформят под гжель и хохлому

Фото: ТАСС

Темой цветочного оформления МКАД весной станет гжель, а летом хохлома, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Концепция предусматривает оформление всех 109 километров магистрали в едином стиле. Она была разработана специалистами компании "Юнистрой Проект" по заказу ГБУ "Мосзеленхоз".

В ее рамках в октябре были демонтированы все цветники, находящиеся на откосах МКАД. На весну 2015 года запланирован ремонт этих откосов с одновременной подготовкой почвы для посева на них газонной травы.

Газоны и цветники будут повторять форму развязок, вблизи которых они расположатся. Цветники будут также хорошо просматриваться с любой точки съездов и заездов.

У МКАД высадят 35 процентов однолетних культур, 20 процентов многолетников, 30 процентов кустарников, а еще 15 процентов клумб будут заполнены инертным материалом (цветной гравий, песок и т.д.).

Напомним, 51 процент москвичей по итогам голосования в "Активном гражданине" высказались за обустройство на МКАД газонов вместо традиционных цветников. Но 37 процентов посчитали, что цветники на МКАД необходимо сохранить. Еще 10 процентов москвичей считают, что этим вопросом должны заниматься специалисты, а 1 процент затруднились с ответом.

Специалисты отмечали, что клумбы необходимо переносить в другие места. Это связано с тем, что цветники часто увядают и гибнут. Вторая проблема связана с воздействием цветников на психоэмоциональное состояние автомобилистов. Частая смена ярких объектов снижает внимательность на дороге.