Неизвестные напали на грузовик с меховыми шубами

ИТАР-ТАСС

На предпринимателей, перевозивших шубы из ценного меха, совершено на МКАДе.

В четверг, 23 августа, около 15:00 четверо преступников - по внешнему виду выходцы с Кавказа,- вооруженные пистолетами, заблокировали на 16 км МКАД микроавтобус "Газель", перевозивший шубы. Мужчины перегрузили их в свою машину и скрылись, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 10 млн рублей.

В машине было большое количество шуб из меха песца, енота, шиншиллы и других ценных пушных пород.