В дорожной аварии на МКАД погиб прапорщик МЧС

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 19 августа, на северо-западе Москвы в дорожной аварии погиб сотрудник МЧС.

ДТП произошло на внешней стороне 69-го километра МКАД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Примерно в 16:15 на трассе столкнулись автомобили Daewoo Nexia и КамАЗ. Женщина-водитель и пассажир иномарки вышли из машины. Мужчина направился к багажнику, чтобы достать запасное колесо. В этот момент его сбил Volvo, проезжавший мимо на высокой скорости.

От полученных травм пострадавший, которым оказался 38-летний прапорщик МЧС, скончался на месте.

В результате ДТП в больницу с сотрясением головного мозга госпитализировали водителя Volvo. Кроме того, помощь врачей понадобилась женщине, управлявшей Daewoo Nexia. У пострадавшей случился нервный срыв.