Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

19 декабря 2014, 18:00

Заторы на московских дорогах вечером в пятницу достигли 9 баллов

МКАД транспорт Садовое кольцо ТТК заторы трафик

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Заторы на московских дорогах вечером в пятницу достигли 9 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на внешней стороне МКАД крупный затор наблюдается от Симферопольского до Каширского шоссе. Кроме того, движение затруднено на участке от 57-го километра МКАД до Киевского шоссе. На внутренней стороне московской кольцевой стоит отрезок от Троекуровского проезда до Волоколамского шоссе, а также от поворота на Новокуркинское шоссе до Алтуфьевского шоссе.

Ссылки по теме

По внешней стороне ТТК относительно свободно можно проехать от Кутузовского проспекта до Автозаводской улицы. На внутренней стороне свободен отрезок улицы Гаврикова до Угрешского путепровода.

Стоит практически вся внешняя сторона Садового кольца, без затруднений можно проехать от станции метро "Баррикадная" до Нового Арбата. Движение затруднено по большинству улиц внутри Садового кольца.

Серьезные заторы наблюдаются и на большинстве вылетных магистралей при движении в область. Стоят Волгоградский и Ленинский проспект, Варшавское шоссе и шоссе Энтузиастов.

По данным департамента транспорта, большую часть дополнительного потока на столичных улицах составляют автомобили из Подмосковья и других регионов. В департаменте рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать