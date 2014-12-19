Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Заторы на московских дорогах вечером в пятницу достигли 9 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на внешней стороне МКАД крупный затор наблюдается от Симферопольского до Каширского шоссе. Кроме того, движение затруднено на участке от 57-го километра МКАД до Киевского шоссе. На внутренней стороне московской кольцевой стоит отрезок от Троекуровского проезда до Волоколамского шоссе, а также от поворота на Новокуркинское шоссе до Алтуфьевского шоссе.

По внешней стороне ТТК относительно свободно можно проехать от Кутузовского проспекта до Автозаводской улицы. На внутренней стороне свободен отрезок улицы Гаврикова до Угрешского путепровода.

Стоит практически вся внешняя сторона Садового кольца, без затруднений можно проехать от станции метро "Баррикадная" до Нового Арбата. Движение затруднено по большинству улиц внутри Садового кольца.

Серьезные заторы наблюдаются и на большинстве вылетных магистралей при движении в область. Стоят Волгоградский и Ленинский проспект, Варшавское шоссе и шоссе Энтузиастов.

По данным департамента транспорта, большую часть дополнительного потока на столичных улицах составляют автомобили из Подмосковья и других регионов. В департаменте рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом.