19 мая 2017, 11:13

Город

Затор длиной 21 километр образовался на юге МКАД

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Затор длиной 21 километр образовался утром 19 мая на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзная, сообщает телеканал "Москва 24".

Движение транспорта на этом участке дороги осложнилось из-за работ по реконструкции эстакады.

Общая загруженность дорог в столице утром в пятницу оценивается в 6 баллов. Сложнее всего в сторону центра проехать по Варшавскому, Ленинградскому шоссе, шоссе Энтузиастов, а также по проспекту 60-летия Октября.

Кроме того, движение осложнено на востоке и северо-западе МКАД по внешней стороне, а также на юге в обоих направлениях.

МКАД пробки движение транспорта трафик

