Движение на МКАД парализовано из-за упавшего с моста грузовика

На юге "кольца" произошла авария. Фура врезалась в отбойник. Пробка растянулась более, чем на двадцать километров

В юго-западной части Московской кольцевой автомобильной дороги утром 18 июля упал с моста грузовик.

Инцидент произошел на пересечении МКАД и Киевского шоссе. "По невыясненным пока причинам грузовая фура съехала с эстакады и опрокинулась. Пострадал водитель грузовика", - сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах города.

Из-за аварии сильно затруднено движение транспорта по внешней стороне МКАД от Боровского до Киевского шоссе. Кроме того, многокилометровая пробка создалась на самом Киевском шоссе при подъезде к городу.

Сотрудники ГИБДД принимают меры для восстановления движения.