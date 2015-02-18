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18 февраля, 15:37

Проект реконструкции МКАД завершен на 90% – Хуснуллин

МКАД дороги стройкомплекс Москвы развязка Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Проект реконструкции МКАД завершен на 90 процентов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru.

"Три года назад нам поставили задачу разработать детальный проект реорганизации и реконструкции МКАД. Мы фактически на 90% закончили градостроительную документацию", – сказал заммэра.

По его словам, из 16 крупных развязок, которые сегодня есть на МКАД, 10 уже реконструировали либо построили новые.

"Три развязки мы закончим в этом году и одна перейдет на 2016 год. То есть, практически все развязки мы системно за эти три года закончили", – добавил Хуснуллин.

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Ранее первый замруководителя департамента развития новых территорий Валерий Шкуров сообщил, что часть средств для реконструкции кольцевой автодороги город может получить от продажи прилегающих к трассе территорий.

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Напомним, 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них – на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе – введут в эксплуатацию уже в этом году.

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок.

Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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