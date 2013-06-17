Задержаны участники очередной "стреляющей" свадьбы

Полиция задержала участников очередной "стреляющей" свадьбы

На 38-м километре МКАД произошла стрельба из машин свадебного кортежа. Полиция задержала два автомобиля Mercedes и один Range Rover.

ЧП произошло около 18.00. Один Mercedes и Range Rover были задержаны на съезде со МКАД на Липецкую улицу, еще один Mercedes - в районе Царицыно, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сколько человек задержано и было ли обнаружено оружие, пока не известно.

Напомним, 30 сентября машина из свадебного кортежа перекрыла дорогу в центре Москвы. Затем находившийся в автомобиле пассажир начал стрелять в воздух из травматического пистолета. Инцидент произошел на пересечении улиц Моховая и Тверская. Полиции удалось блокировать девять автомобилей свадебного кортежа. Около 15 человек были доставлены в отделение полиции. Все задержанные оказались выходцами с Северного Кавказа.

Мужчину, устроившего стрельбу, приговорили к 15 суткам ареста и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Кроме того, суд приговорил к пяти суткам ареста еще одного "свадебного стрелка" - Али Ылясова.

Подобный инцидент повторился 12 ноября на западе столицы. На улице Академика Анохина гости свадьбы произвели около четырех выстрелов из травматического пистолета.