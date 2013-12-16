Съезды с МКАД пронумеруют в течение будущего года

В 2014 году съезды и развязки на МКАД пронумеруют

Центр организации дорожного движения начал разработку проекта нумерации съездов с МКАД. Их пронумеруют в соответствии с километражем.

ЦОДД представил несколько вариантов указателей, которые предусматривают нумерацию развязок вылетных магистралей с МКАД, начиная от "нулевого километра" и заканчивая 109-м километром (по часовой стрелке).

Нумерация по километражу предполагает, что съезды с МКАД будут обозначать цифрами, соответствующими показаниям километровых столбиков кольцевой дороги. Въезды в Москву получат четный номер, а съезды в область – нечетный. Нумерация будет производиться по часовой стрелке, отсчет - вестись от пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, которое считается "нулевым километром".

Щиты, где будет размещены номера съездов, установят перед развязками. Начать работы планируется весной-летом будущего года. По словам главы ЦОДД Михаила Порташникова, установка указателей занимает около 40 дней, но работы необходимы проводить в теплое время года.

Напомним, департамент транспорта предложил пронумеровать съезды с МКАД в феврале этого года. По мнению чиновников, существующие дорожные знаки и указатели не всегда понятны водителям, поэтому автомобилисты зачастую пропускают нужный съезд.

В апреле на сайте департамента стартовало открытое голосование за один из трех вариантов нумерации. Согласно первому из них, съезды предлагалось пронумеровать по часовой стрелке по аналогии с циферблатом. Номер съезда обозначал время, за которое автомобилист проезжал участок МКАД из расчета, что всю трассу можно проехать за 60 минут. Второй вариант - "по аналогией с улицей" - предлагал присвоить съездам четные номера в сторону центра и нечетные в сторону области, а также указывать на каждом съезде название трассы, куда он ведет. Третий вариант подразумевал нумерацию по километражу.

В ходе голосования, в котором приняли участие более четырех тысяч человек, победу одержал последний вариант. За него проголосовал 38 процентов участников (1584 человека).