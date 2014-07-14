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14 июля 2014, 14:04

ТТК и МКАД разгрузят за счет поперечных дорог

МКАД дороги трафик ТКК

Новый проезд за "Москвой-Сити" разгрузит движение в районе - Поляков

По всей Москве будут строить поперечные дорожные связи, чтобы разгрузить движение на кольцевой автодороге и третьем транспортном кольце, рассказал в эфире радио "Москва FM" заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

По его словам, поперечные связи будут строить в каждом округе. В ближайшем будущем такой проезд откроется в центре.

Поляков отметил, что после запрета грузовикам ездить по МКАД днем, дорогу заполнили легковые машины. Из-за этого возникла острая потребность в перемещениях.

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"Это вопрос связанности. Мы едем из одного района в другой, и нет возможности переехать кроме как по МКАД. Благодаря этим связям мы уменьшаем пробеги по вылетным магистралям, МКАД и ТТК, - сообщил Поляков. - Из одного района в другой можно будет переехать по более короткой дороге".

Чиновник также отметил, что будет развиваться адресная инвестиционная программа по строительству эстакад и мостов.

Кроме того, в планах московских властей - поделиться с "Яндексом" данными о дорожных работах и ДТП.

Также в центре Москвы хотят снизить максимально допустимую скорость автомобилей. Внутри Бульварного кольца она со временем составит 40 километров в час.

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