Ямы на МКАДе заделали

На МКАДе заделали ямы, из-за образования которых накануне несколько десятков машин получили повреждения колес, сообщает телеканал "Москва 24".

Сразу несколько дефектов дорожного полотна появились ранее на 53-м километре трассы - на внутренней стороне, там, где магистраль плохо освещена.

Движение на нескольких участках трассы оказалось в течение некоторого времени затруднено из-за автомобилей, получивших пробоины шин и стоявших вдоль обочины. В настоящее время, когда ямы заделаны, автомобили едут по кольцевой дороге уже свободно.

Как ранее сообщало M24.ru, из-за дефектов дорожного полотна пострадали примерно три десятка автомобилистов.