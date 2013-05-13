Как изменилась жизнь московских автомобилистов с 1 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Московским автомобилистам после праздников придется изучать новые требования. С начала мая в России появилось сразу несколько нововведений, касающихся получения прав, сроков уплаты штрафов, а также размера административного наказания. Сетевое издание М24.ru приводит наиболее важные из них.

Во-первых, с 9 мая вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают сроки для добровольной уплаты штрафов. Теперь те, кто был привлечен к административной ответственности, смогут оплачивать штрафы в течение 60 дней. Раньше этот срок был вдвое меньше - 30 дней.

Изменяется и ответственность за неуплату штрафа в срок. Если раньше за это предусматривался штраф в двукратном размере суммы, либо арест на срок до 15 суток, то теперь, в качестве третьей санкции, будут возможны обязательные работы на срок до 50 часов.

Во-вторых, в Москве с 1 мая штрафы для фур, выезжающих на МКАД выросли вдвое. Владельцам большегрузов за проезд в дневное время по кольцевой дороге придется заплатить уже не 1 тысячу рублей, а 2 тысячи. И это не последнее повышение тарифа - к июлю сумма штрафа достигнет 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 мая вступили в силу новые ограничения: грузовикам запрещено выезжать на МКАД по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в нерабочие праздничные дни с 6.00 до 24.00. Ограничение это временное и связано с дачным сезоном.

Еще один запрет для фур будет введен с 1 июня. Им закроют движение по федеральным трассам при температуре больше +32 градусов. Ограничения коснутся 150 участков дорог, где покрытие не рассчитано на высокую температуру. Такой запрет вводится уже третий год подряд. Отметим, объявления о введении запрета будут размещены на сайтах дорожных служб. Также рабочие будут выставлять информацию на табло на самих трассах.

Однако одним из главных нововведений стал закон "О безопасности дорожного движения", который на днях подписал Владимир Путин. Документ, в частности, вводит подкатегории водительских прав. Изменения вступят в силу в течение полугода. Так, впервые в России введена категория "М", предназначенная для мопедов, мокиков и квадроциклов. По закону управлять мопедом можно будет с 16 лет после сдачи экзамена в ГАИ и получения прав.

К существующим также добавились подкатегории "А1" - мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающем 125 кубических сантиметров; "В1" - трициклы и квадроциклы. При этом каждая "старшая" категория разрешает управлять "младшей". Например, если у вас есть категория "А", то вы можете управлять мотоциклами категории "А1". Также введена подкатегория "С1". В нее входят автомобили, разрешенная максимальная масса которых от 3,5 до 7,5 тонны. Подкатегория "D1" - это автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест помимо сиденья водителя. В подкатегории "С1Е" и "D1E войдут те же транспортные средства, только с прицепом.

При этом получить права категории "D" – для вождения автобуса – можно будет лишь с 21 года. А гражданам СНГ без прав российского образца запрещено работать водителями.

Помимо этого, законом разрешается сдавать экзамены на водительские права на машинах с "автоматом". Однако при этом можно будет ездить только на автомобилях с автоматической коробкой передач. Те же, кто будет сдавать экзамен на "механике", смогут управлять любой машиной.

Марина Чуркина