Дело сбившего рабочих на МКАД пенсионера передали в суд

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Нагатинский районный суд рассмотрит дело 71-летнего москвича, который сбил насмерть троих рабочих на МКАД, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ДТП произошло вечером 6 апреля на внутренней стороне 19-го километра Московской кольцевой. Пенсионер на своем Mitsubishi Lancer сбил пятерых рабочих, которые ремонтировали металлическое ограждение.

В результате аварии трое человек скончались на месте, еще двое получили тяжелые травмы. Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде.