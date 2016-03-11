В проекте реконструкции МКАД могут принять участие порядка 50 инвесторов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 50 инвесторов могут принять участие в проекте реконструкции МКАД. Об этом Агентству "Москва" сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Инвесторов, которые отказываются от участия в проекте, фактически нет, так как понимают необходимость реконструкции, чтобы не было прямых примыканий к МКАД, чтобы были полноценные разгонные полосы", – сказал Жидкин.

При этом, по словам главы департамента, небольших инвесторов много, а их участие зависит от степени аварийности подъездов к их объектам.

"Если брать крупных инвесторов, таких как "Славянский мир", Crocus Group, "Икеа" и ТК "Садовод", то с ними работа находится на стадии переговоров, на стадии обсуждения параметров участия инвесторов в проекте реконструкции МКАД", – отметил Владимир Жидкин.

Он также добавил, что департамент развития новых территорий начал рассылку писем-уведомлений собственникам объектов недвижимости, расположенных около МКАД, о том, что на данном участке (съезде-выезде) предполагается реконструкция, в связи с чем предлагается принять в ней участие.

Ранее заммэра во вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в интервью m24.ru заявил, что развитие МКАД предполагает строительство 200 километров новых дорог, 20 километров из которых могут построить инвесторы.