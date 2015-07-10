Власти согласовали проект строительства трассы "МКАД – Коммунарка - Остафьево"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичные власти согласовали проект строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт "Остафьево", сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Трасса пройдет по территориям поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе. Строительство дороги разделят на три этапа.

Напомним, трассу МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево начнут строить до конца этого года. Завершить дорогу планируется в 2018 году.

Предполагается построить 17 дорожных участков и объектов, включая мосты через реки Варварку, Десну, Плесенку, Цыганку, тоннель для левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД, две эстакады для левоповоротного съезда с Калужского шоссе в область и съезда на проектируемый проезд к автодороге Остафьево.

Развитие транспорта в Новой Москве

При необходимости в зоне жилой застройки установят шумозащитные экраны. Также запланирована перекладка всех существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Эта дорога станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит.

Ранее M24.ru сообщало, что завершилась реконструкция трассы от Коммунарки до района Южное Бутово. Трасса позволит частично разгрузить Калужское шоссе на участке от поворота на поселок Коммунарка до МКАД, а также организовать дополнительную транспортную связь между жилыми районами Коммунарки и Южного Бутова.

Протяженность автодороги составляет почти 6 километров, а ширина – 15 метров. Количество полос на проезжей части увеличилось с двух до четырех. Дорогу оборудовали тротуарами, новой ливневой канализацией, освещением и инженерными коммуникациями.

Реконструкция автодороги началась в конце сентября прошлого года.