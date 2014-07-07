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07 июля 2014, 17:41

Скорость потока на МКАД выросла в этом году - ЦОДД

МКАД дороги пробки транспорт грузовики движение наземный транспорт трафик поток

Фото: ИТАР-ТАСС

Скорость движения на МКАД по итогам первого полугодия 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 7 процентов, сообщает в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Роста пропускной способности автомагистрали удалось достичь после введения ограничения движения грузовиков в пределах кольцевой автодороги.

Кроме того, за год зафиксировано увеличение ночного трафика грузовиков на МКАД до 70 процентов, тогда как днем число большегрузов на кольцевой трассе не изменилось и составляет около 17 тысяч машин.

Суточное перераспределение потока грузовиков происходит из-за ограничений, без которых большая часть потока перемещалась бы по МКАД днем, что усложнило бы дорожную ситуацию.

"Даже небольшое увеличение скорости движения на МКАД положительно влияет всю городскую среду: на магистрали стабилизируется дорожная ситуация, постепенно сокращается время в пути для автомобилистов. Кроме того, увеличение скорости экономит городу около полумиллиарда рублей в год. В свою очередь, для перевозчиков создаются альтернативные пути движения. Например, за счет проекта реконструкции ЦКАД, которая призвана стать значимой грузовой артерией Московской области", - отметил заместитель руководителя ГКУ Центр организации дорожного движения правительства Москвы Александр Поляков.

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Ранее M24.ru сообщало, что в период с 6 по 12 июня на МКАД взвесили 554 грузовых автомобиля и выявили 86 нарушителей - большегрузами были превышены установленные ограничения по массе или нагрузке на ось.

Отметим, что большегрузы на МКАД взвешивают на регулярной основе - всего на магистрали работают три мобильных пункта весового контроля. Эти точки каждый раз меняют свое расположение, а сам контроль проходит круглосуточно.

Так, в период с 1 августа 2013 года по 12 июня 2014 года было взвешено свыше 18 тысяч грузовиков. По итогам проверок было выписано более 3 тысяч актов об административном правонарушении.

Напомним, за превышение допустимой массы и нагрузки на ось предусмотрено наказание в виде штрафа до 2,5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Для должностных лиц ответственность за превышение норм перевозки колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 400 до 500 тысяч рублей.

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