Открылся первый МФЦ, оформляющий пропуска на МКАД для грузовиков

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 6 марта, в подмосковных Химках открылся первый многофункциональный центр (МФЦ), принимающий документы для получения пропуска на МКАД для грузовиков, сообщает в четверг министерство транспорта Московской области.

На ведомство возложено предоставление такой госуслуги, как выдача пропусков на проезд по МКАД грузовиков массой более 12 тонн. Непосредственно выдает пропуска Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Московской области.

Напомним, с 1 марта 2013 года транзитным большегрузам массой более 12 тонн запрещается въезжать на МКАД с 6.00 до 22.00. При этом с мая по октябрь ограничение действует с 06.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. С 1 июля 2013 года штраф за нарушение въезда на МКАД составляет в 5 тысяч рублей.

МФЦ в Химках располагается по адресу: проспект Юбилейный, дом 67 А,Б. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00.

Сведения о порядке выдачи пропусков на МКАД можно получить по телефону подмосковного ЦБДД - 8 (495) 734-78-94, в химкинском МФЦ - 8 (498) 683-63-63, а также на официальных сайтах подмосковных Минтранса и ЦБДД.