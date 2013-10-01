Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 09:53

Город

С 1 октября пропуска для фур на МКАД оформляют только через интернет

С 1 октября пропуск для фур на МКАД оформляется через интернет

С 1 октября пропуск для въезда грузовиков на МКАД будут оформлять только в электронном виде. Подать заявку можно московском портале госуслуг. Эта услуга также доступна на сайте M24.ru в разделе "Госуслуги".

Для получения пропуска необходимо зарегистрироватьcя, получить код доступа к личному кабинету и подать заявление в электронном виде, сообщает телеканал "Москва 24".

Пропуск выдается в электронном виде и автоматически вносится в реестр. Оформление документа - бесплатно и занимает от 3 часов (в случае, если требуется разовый пропуск) до 14 дней (если требуется разрешение сроком на год).

Ссылки по теме


Если у водителя есть неоплаченные штрафы или он нарушил правила дорожного движения более трех раз за последний год, в выдаче пропуска могут отказать.

Напомним, с 1 марта этого года транзитным грузовикам массой более 12 тонн было запрещено ездить по МКАД с 6.00 до 22.00. С 1 мая действие запрета распространили на любые большегрузы. До 1 октября ограничение действовало с 6.00 до полуночи.

С 1 июля штраф за передвижение грузовиков без пропусков по МКАД вырос до 5 тысяч рублей.

Сюжет: Запрет на движение грузовиков по МКАД
МКАД грузовики пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика