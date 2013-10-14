В Москве сегодня открылось посольство Гондураса

Посольство Гондураса открылось в Москве. Это произошло спустя 23 года после установления дипломатических отношений с Россией.

Диппредставительство располагается в 4-ом Добрынинском переулке.

Министр иностранных дел Республики Гондурас Мирейя Агуэро де Корралес прининяла участие в торжественном открытии посольства. Она встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"С.В.Лавров и М.Агуэро де Корралес подчеркнули близость позиций по основным международным проблемам, подтвердили приверженность обеих стран общепризнанным принципам международного права, укреплению многосторонней дипломатии, центральной, координирующей роли ООН в мировых делах, противодействию новым вызовам и угрозам, в том числе в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров министры подписали совместное заявление, добавляется в материале.