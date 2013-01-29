Приватизировать квартиру теперь можно через интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти перевели услугу по приватизации жилья в электронный вид. Об этом на заседании правительства Москвы во вторник, 29 января, заявил глава департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы Николай Федосеев.

По его словам, теперь для приватизации квартиры потребуется лишь "однократное посещение органа власти", передает телеканал "Москва 24".

Федосеев отметил, что за первые 13 рабочих дней 2013 года на портал госуслуг поступило более 1,5 тысячи заявлений о приватизации. Этот показатель в четыре раза превышает результат за тот же период в прошлом году.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что ажиотаж вызван скорым прекращением бесплатной приватизации жилья. Градоначальник призвал власти работать оперативно и не создавать очередей.

Как сообщал M24.RU, приватизировать квартиру москвичи могут через многофункциональные центры. Для этого заявителю потребуется собрать минимальный пакет документов. Напомним, что бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта.