Бесплатные консультации по программе реновации можно будет получить в МФЦ

Бесплатные консультации юристов и депутатов столичного парламента по программе реновации смогут получить москвичи в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы, сообщает ТАСС.
Принимать граждан будут с 29 мая по 15 июня в рабочие дни, время приема – с 13:00 до 17:00.
22 мая Мосгордума и Адвокатская палата Москвы заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи по защите жилищных и имущественных прав жителей столицы и при реализации программы реновации.
27 мая с 12:00 до 15:00 состоится единый день приема депутатов Мосгордумы совместно с Адвокатской палатой.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960 годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.
Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве".
О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu.