Бесплатные консультации по программе реновации можно будет получить в МФЦ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бесплатные консультации юристов и депутатов столичного парламента по программе реновации смогут получить москвичи в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы, сообщает ТАСС.

Принимать граждан будут с 29 мая по 15 июня в рабочие дни, время приема – с 13:00 до 17:00.

22 мая Мосгордума и Адвокатская палата Москвы заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи по защите жилищных и имущественных прав жителей столицы и при реализации программы реновации.

27 мая с 12:00 до 15:00 состоится единый день приема депутатов Мосгордумы совместно с Адвокатской палатой.

