Оплатить счета за воду можно будет через терминалы в МФЦ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Оплатить счета за воду весной 2016 года можно будет через терминалы Мосэнергосбыта в МФЦ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора по развитию Мосэнергосбыта Сергея Кюрегяна.

"Весной через терминалы Мосэнергосбыта в МФЦ можно будет передать показания и оплатить счетчики воды, на данный момент через терминалы Мосэнергосбыт в МФЦ уже можно передавать и оплачивать счета за свет", – сказал он.

По словам Кюрегяна, в настоящее время в МФЦ насчитывается 110 терминалов, еще девять в течение месяца будут установлены во всех центрах.

Он добавил, что терминалы позволяют передавать показания счетчиков тем людям, у которых нет доступа в интернет.

"Все равно люди старшего поколения приходят в МФЦ и оплачивают там услуги, все будет доступно в одном месте", – пояснил Кюрегян.

Отметим, что показания счетчиков воды также можно передать через московский портал госуслуг. Для этого необязательно получать логин и пароль в районной инженерной службе, достаточно знать код плательщика, который можно найти на любой квитанции за ЖКХ.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале. Для создания аккаунта нужно будет указать адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ФИО и СНИЛС. Затем выбрать сервис "Прием показаний счетчиков горячего и холодного водоснабжения" и ввести код плательщика. Если данные указаны правильно, пользователь перейдет на страницу для ввода показаний.

Сейчас в Москве работают 119 центров госуслуг. При этом все москвичи могут воспользоваться услугами центров без привязки к месту прописки.

Ежедневно в центры госуслуг Москвы приходят более 70 тысяч человек. Исходя из статистики Минэкономразвития, это больше чем в любом регионе России. Работают центры госуслуг Москвы в ритме мегаполиса – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.