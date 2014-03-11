Жителей Солнцева 12 марта научат работать с порталом "Наш город"

Фото: ИТАР-ТАСС

Курсы компьютерной грамотности пройдут 12 марта с 16.00 до 17.00 в Многофункциональном центре района Солнцево, сообщает в своем микроблоге комитет государственных услуг города Москвы.

Как уточняется в сообщении, основной темой мероприятия станет "Работа на портале Наш город".

Как сообщить о проблеме на портале "Наш город"

Напомним, портал "Наш город" предоставляет москвичам возможность получать информацию о деятельности органов власти, контролировать качество проводимых работ, указывать на незаконное размещение объектов и сообщать о выявленных нарушениях и многие другие услуги.

Добавим, на портале "Наш город" открылся краудсорсинг-проект, который позволит жителям Москвы принять участие в городском благоустройстве. Новая площадка предназначена для сбора всевозможных идей и предложений от москвичей.

О краудсортинг-проекте на "Нашем городе" стало известно в конце декабря 2013 года. Горожане смогут сообщить, какие функции на портале неудобны, как его лучше усовершенствовать и какие темы надо ввести.