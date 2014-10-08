Записаться на прием в Пенсионный фонд можно будет онлайн

Москвичи смогут записаться на подачу документов в Пенсионный фонд онлайн

На сайте многофункциональных центров (МФЦ) появится новая услуга - онлайн-запись на подачу документов в Пенсионный фонд России. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе ГБУ МФЦ.

По словам представителя пресс-службы, пилот пройдет в одном из многофункциональных центров до конца года. Если эксперимент окажется успешным, такая услуга появится в МФЦ по всей Москве.

"Наша задача — обеспечить комфортное пребывание жителей в МФЦ. Москвичи смогут записаться на прием в удобное время через московский портал госуслуг, чтобы прийти в учреждение и подать документы в Пенсионный центр", — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в МФЦ сейчас можно получить множество госуслуг Пенсионного фонда. Речь идет об оформлении пенсий, получении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Можно также подать заявление на материнский капитал или на выбор негосударственного пенсионного фонда и т.д.

Ранее в пресс-службе ГБУ МФЦ сообщали, что в ближайшее время в многофункциональном центре района Сокол появится онлайн-запись на оформление загранпаспорта.

Отметим, что недавно стали известны результаты опроса москвичей о новых функциях, которые необходимы МФЦ. Согласно голосованию в проекте "Активный гражданин", более 72% опрошенных поддержали идею размещения МФЦ в торговых центрах, поскольку они наиболее удобно расположены. Кроме того, 87% москвичей согласны заплатить за курьерскую доставку документов, а 78% высказались за оснащение офисов точками доступа Wi-Fi. За то, чтобы в офисах работал консультант, проголосовало 47% опрошенных. Уже разработан "Московский стандарт госуслуг" - документ о правилах работы МФЦ, который может прочитать каждый посетитель.

На сегодняшний день в Москве работает 96 многофункциональных центра, они предоставляют 148 услугу и выдают более 200 видов документов. Каждый день МФЦ посещают более 40 тысяч человек.

Марина Курганская