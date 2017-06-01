Жители пятиэтажек могут проголосовать в специальных автобусах МФЦ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Жители домов, которые предварительно включены в программу реновации жилфонда Москвы, могут проголосовать в специальных автобусах многофункциональных центров (МФЦ), сообщает ТАСС.

По словам члена Общественной палаты столицы Александра Козлова, выездные офисы МФЦ организовали по многочисленным просьбам жителей. В специальных брендированных автобусах работают аккредитованные сотрудники центров.

Козлов отметил, что чем больше людей проголосуют за проект программы, тем более объективная информация будет о вхождении в программу реновации.

По состоянию на утро 1 июня проголосовали около 50 процентов жителей домов, включенных в предварительный список по программе реновации. Речь идет о 160 518 квартирах из 338 108 квартир. Итоги голосования подводят еженедельно, запрашивая информацию МФЦ и "Активного гражданина".

