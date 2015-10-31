Погибших в авиакатастрофе в Египте доставят в Россию четыре самолета МЧС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Для доставки погибших в авиакатастрофе самолета рейса Шарм-Эль-Шейх - Петербург задействуют 4 самолета МЧС, сообщил журналистам вице- губернатор города Игорь Албин.

"Четыре спецборта МЧС задействуют в доставке тел погибших в Петербург", – цитирует Албина ТАСС. Время доставки неизвестно.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что власти города окажут помощь родственникам с захоронением погибших и выделят материальную помощь.

Ассоциация туристических операторов России уже опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера Airbus А321, рухнувшего в Египте. Копия страницы доступна по ссылке.

Катастрофа произошла утром 31 октября на Синайском полуострове. Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet ("Когалымавиа") вылетел из Шарм-эль-Шейха и пропал с экранов радаров через 23 минуты.

Лайнер практически сразу начал терять высоту и вскоре упал. Обломки самолета уже найдены в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Официально причина крушения не называлась, однако СМИ сообщали о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.