В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения перед ураганом

Представители МЧС объяснили отсутствие предупреждения об урагане, бушевавшем в столице 29 мая, сообщает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе ведомства, прогноз Росгидромета о сильном ветре не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация".
Согласно прогнозам синоптиков, предполгаемая скорость ветра составляла 22 метра в секунду. Оповещать население ведомство начинает, если этот показатель может достигнуть 25 метров в секунду.
В связи с этим, отметили представители спасателей, осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий.
Информация также транслировалась на 86 терминалах общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалах Центра организации дорожного движения. Горожане могли видеть следующий текст: "МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!".
В ведомстве также подчеркнули, что отправка SMS не является основным методом информирования населения, поскольку имеет маленький охват.
Москвичи опубликовали в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов с последствиями прошедшей бури. Ураган ломал строительные конструкции, деревья, вырывал дорожные знаки и даже срывал обшивку зданий.
Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм. Инструкция о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.