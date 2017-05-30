В МЧС объяснили отсутствие экстренного оповещения перед ураганом

Представители МЧС объяснили отсутствие предупреждения об урагане, бушевавшем в столице 29 мая, сообщает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе ведомства, прогноз Росгидромета о сильном ветре не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация".

Согласно прогнозам синоптиков, предполгаемая скорость ветра составляла 22 метра в секунду. Оповещать население ведомство начинает, если этот показатель может достигнуть 25 метров в секунду.

В связи с этим, отметили представители спасателей, осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий.

Информация также транслировалась на 86 терминалах общероссийской комплексной системы информирования и оповещения и 160 терминалах Центра организации дорожного движения. Горожане могли видеть следующий текст: "МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!".

В ведомстве также подчеркнули, что отправка SMS не является основным методом информирования населения, поскольку имеет маленький охват.