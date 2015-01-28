На востоке столицы сгорело два троллейбуса

На востоке Москвы сгорели три троллейбуса

Два троллейбуса сгорели на востоке столицы, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

В ночь на среду 28 января на стоянке 4-го автобусного парка троллейбусного отделения ГУП "Мосгортранс", находящего по адресу Проектируемый проезд 326, произошел пожар. В результате возгорания 2 троллейбуса выгорели полностью, еще три транспортных средства получили незначительные повреждения и будут восстановлены в течение нескольких дней. Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительному заключению МЧС, причиной возгорания стал поджог. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На работу наземного городского транспорта данный инцидент не повлиял. Ущерб от пожара составил порядка 7 миллионов рублей.