МЧС направит два самолета со спасателями в Непал

Два самолета МЧС отправятся в Непал

МЧС России направляет два самолета со спасателями в Непал для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам замглавы МЧС Владимира Степанова, первые два самолета отправятся в Непал сегодня, точное время вылета пока уточняется.

На борту самолета будут находиться спасатели, имеющие огромный опыт работ по ликвидации землетрясения, в том числе и в горной местности, а также врачи и психологи.

"Также мы отправим группу с российским оборудованием для обследования зданий", - сказал Степанов. По результатам обследования власти районов будут принимать решение, что делать с этими зданиями.

Степанов добавил, что в настоящее время ведется согласование вопросов, в каком районе будут работать российские спасатели.

Добавим, что в результате землетрясений в Непале погибли свыше двух тысяч человек.

Утром 26 апреля сейсмологи зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 6,7 примерно в 60 километрах к востоку от Катманду. 25 апреля самым мощным был первый толчок магнитудой 7,9, в дальнейшем в течение дня произошло еще около 15 землетрясений.

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с землетрясением в Непале. По номеру 8-800-775-17-17 можно сообщить информацию о гражданах РФ, которые находились или могли находиться в зоне бедствия в Непале.