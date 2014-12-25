МЧС развернуло пункт обогрева с питанием на Калужском шоссе

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Столичное управление МЧС России развернуло пункт обогрева с питанием на 47 километре Калужского шоссе, где вероятны сильные заторы из-за снегопада, сообщает пресс-служба ведомства. При этом в случае ухудшения погодных условий будут развернуты дополнительные пункты обогрева.

Ранее в департаменте транспорта попросили москвичей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться наземным городским транспортом и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах".

Серьезное ухудшение погодных условий привело к снижение скоростей при движении по всем основным магистралям столицы.

Наибольшее снижение скоростей отмечено на кольцевых магистралях. Проблемы при движении в центр наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Ленинском проспектах, Каширском, Ленинградском и Дмитровском шоссе. Затруднения при движении в область зафиксированы на шоссе Энтузиастов и Каширском шоссе, Рязанском и Ленинском проспектах, а также на Профсоюзной улице.

"Весь транспортный комплекс Москвы работает для стабилизации дорожной ситуации. Общественный транспорт полностью подготовлен к работе в тяжелых погодных условиях и при низких температурах. Проведена проверка всех систем, влияющих на безопасность движения", - заявили в департаменте.

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". Интенсивный снегопад продлится всю пятницу и утихнет только на следующий день.

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров.