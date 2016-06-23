Форма поиска по сайту

23 июня 2016, 22:01

Безопасность

Пожар на территории Останкинского молочного комбината ликвидирован

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожар в здании Останкинского молочного комбината на улице Руставели потушили. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Как уточняется, пожар был ликвидирован в 21:32.

В неэксплуатируемом здании горели третий этаж и чердак. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП в 20:10. В 20:35 был объявлен ранг пожара номер 2, а в 20:58 ранг пожара был понижен до первого.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пожар мог произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

МЧС пожары Останкино чп

