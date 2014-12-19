При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадал человек

Минувшей ночью в одном из частных домов в подмосковной Коломне произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, передает пресс-служба областного МЧС.

Звонок о возгорании в доме на улице Полевая, дом 17 поступил в МЧС в 23.45. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение дома по всей площади.

Прибывшим пожарным удалось локализовать пожар, а в 00.07 ликвидировать открытое горение.

Как отмечается, в этом пожаре есть пострадавший.

На место происшествия для борьбы с огнем было отправлено 3 единиц техники и 9 человек пожарных.