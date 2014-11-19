МЧС хочет получать данные об авариях на столичном НПЗ в режиме реального времени

МЧС хочет получать данные эко-мониторинга столичных заводов непрерывно

Московский нефтеперерабатывающий завод обяжут передавать на пульт МЧС информацию с датчиков концентрации вредных веществ. Такое же требование министерство хочет предъявлять и к другим заводам, осуществляющим вредные выбросы в атмосферу. Об этом M24.ru рассказал первый замначальника главного управления МЧС России по Москве Александр Гаврилов. По словам члена Общественной палаты Антона Цветкова, ОП направит соответствующее предложение в правительство РФ.

Александр Гаврилов пояснил, что на всех московских предприятиях, осуществляющих вредные выбросы в атмосферу, стоят датчики концентрации вредных веществ. Если происходит утечка, датчики сигнализируют о ней, однако эта информация на многих заводах, в том числе и на московском НПЗ, остается внутри организации. "Мы считаем, что необходимо обязать предприятия передавать показатели датчиков на пульт МЧС, - пояснил Гаврилов. - Но на сегодняшний день эта норма не утверждена в обязательном порядке, и нам не хватает полномочий, чтобы это сделать. Поэтому мы будем привлекать общественные организации и добиваться этого".

В пресс-службе "Газпром нефти" M24.ru подтвердили, что на московском МПЗ действует "автоматическая система мониторинга выбросов (АСМВ). "До конца года будет завершен монтаж из восьми постов АСМВ на источниках выбросов на территории завода, - сообщили в пресс-службе. - В обычной ситуации АСМВ настроена для передачи информации о выбросах в онлайн режиме на портал Мосэкомониторинга. При поступлении соответствующего запроса со стороны МЧС, завод готов принять меры для передачи данных в МЧС".

ЧП с выбросом сероводорода в Москве 10 ноября 2014 года москвичи начали жаловаться на неприятный запах сероводорода, распространившийся по городу. Прокуратура возбудила по этому факту

10 ноября 2014 года москвичи начали жаловаться на неприятный запах сероводорода, распространившийся по городу. Прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело Специалисты Росприроднадзора также зафиксировали многократное превышение предельных допустимых концентраций изопропилбензола рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом . Предприятие грозились закрыть на 90 дней, однако точных доказательств причастности НПЗ к выбросам не нашли. Сам завод объявил протокол Росприроднадзора некорректным . Расследование пока не выявило виновников выбросов.

Председатель комиссии ОП РФ по общественной безопасности Антон Цветков рассказал, что идея контролировать выбросы заводов была предложена 17 ноября на круглом столе, посвященном итогам проверок происшествия. "До сих пор не выявили, где произошли вредные выбросы. Между тем, на 27 предприятиях химической промышленности Москвы стоят датчики, которые выведены на центральную диспетчерскую службу МЧС. Точно так же необходимо связать датчики НПЗ и других не охваченных пока ведомством предприятий, которые могут осуществлять выбросы, вредные для населения и для экологии", - объяснил Цветков.

По словам Цветкова, Общественная палата планирует в ближайшее время направить обращение в правительство РФ с просьбой дать МЧС необходимые полномочия, чтобы ведомство могло обязать заводы делиться информацией с датчиков.

Представитель экспертного совета комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Федоров считает, что информация с датчиков на заводах информация должна быть в публичном доступе. "Уверен, что все общественные организации могут только поддержать такую инициативу, и чем быстрее это будет введено, тем более безопасным станет город", - сказал Федоров.

Однако, по словам эксперта, для контроля безопасности завода необходимо много специфических приборов. "У одного московского НПЗ около пятидесяти специфических загрязнителей. Нужно четко понимать, какие датчики есть у НПЗ, каких, возможно, не хватает, и показатели с каких из них важны для мониторинга МЧС", - считает эксперт.

Напомнил, что у Мосэкомониторинга есть судно, которое курсирует по Москве-реке и анализирует одновременно около 20 показателей воды. "Если возможно комплексно отслеживать состояние воды, не вижу причин, почему нельзя аналогичный контроль создать для воздушных смесей", - сказал Федоров.

Светлана Кондратьева, Марина Курганская