18 марта 2014, 09:04

Безопасность

Противопаводковые учения проходят на территории Новой Москвы

Столичные спасатели проводят противопаводковые учения

Противопаводковые учения МЧС проходят на территории Новой Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Минувшей зимой снега выпало гораздо меньше, чем в прошлом году, и поэтому уровень воды в московских водоемах повысится незначительно. Тем не менее сотрудники МЧС отрабатывают все возможные ситуации.

Главные тренировки спасатели проводят на воде. Пока с одной лодки спасатель прыгает за условно-пострадавшим, с другой - человеку за бортом расстилают надувную дорожку.

Этой весной на водах в столичном регионе произошло пять несчастных случаев. Двух человек спасти не удалось. Самый массовый провал под лед произошел в праздничные выходные на канале имени Москвы.

А прошлой весной в Новой Москве затопило около 20 населенных пунктов. Из-за обильных осадков из берегов вышли даже мелкие ручьи. В эту зиму снега выпало в десять раз меньше. Поэтому и ждать придется скорее засухи, чем наводнения, говорят спасатели.

Правда, большая вода еще может прийти, так как не все водоемы освободились от льда.

