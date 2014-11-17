Шесть человек пострадали в результате пожаров в центре столицы

Шесть человек пострадали от скачка напряжения на газопроводе

Шесть человек пострадали в результате пожаров в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме того, как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы, одна пострадавшая в результате пожара находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе, где произошли пожары в 18 квартирах, пострадали четыре человека, одна женщина госпитализирована.

Возгорания в домах на Шелепихинской набережной произошли в результате неисправности на газораспределительной подстанции. Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета. Отметим, что по факту пожаров в квартирах в Пресненском районе уже начата доследственная проверка.