При взрыве газового баллона в Ярославле погибли три женщины

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В результате взрыва газа в Ярославле погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС.

По уточненным данным, погибли три женщины. Еще три человека доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, шестеро обратились за амбулаторной медико-психологической помощью с нервными срывами.

Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших может возрасти до четырех человек.

Напомним, взрыв в жилом доме в Ярославле произошел рано утром во вторник. Инцидент произошел по адресу: улица Судостроителей, дом 25 строение 9.

Обрушился целиком один из подъездов — десять квартир. В Главном управлении МЧС России по Ярославской области открыт телефон "горячей линии" – 8(4852)79-08-33.