Пожар на территории завода "Серп и Молот" в столице полностью потушен

Пожар площадью 2500 квадратных метров на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован. Спасатели полностью потушили возгорание в 1.02, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, в минувший вторник на Таможенном проезде на территории завода "Серп и Молот" загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Сообщение о пожаре поступило в 18.54. Первые пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты.
В 19.57 пожару присвоили второй номер сложности. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.
Ссылки по теме
На месте происшествия работали 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек.
Отметим также, что до этого пожара последняя проверка со стороны МЧС выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности на заводе "Серп и Молот", за что юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Внеплановая проверка проводилась в 2013 году. За нарушения на юридическое лицо был наложен штраф на 150 тысяч рублей, затем за не устранение нарушений - еще 75 тысяч рублей
Завод "Серп и молот"Завод "Серп и молот" был основан в 1883 году и является одним из старейших металлургических заводов центра России. Здание, где произошел пожар - заброшено.
Выплавку стали на предприятии прекратили в 2011 году, после чего столичные власти объявили конкурс на проведение застройки промзоны.
Срок окончания проекта строительства недвижимости на месте завода должен завершиться к 2021 году.
Сайты по теме