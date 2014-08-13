Пожар на территории завода "Серп и Молот" в столице полностью потушен

Пожар на заводе "Серп и Молот" потушили 13 августа после полуночи

Пожар площадью 2500 квадратных метров на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован. Спасатели полностью потушили возгорание в 1.02, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, в минувший вторник на Таможенном проезде на территории завода "Серп и Молот" загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Сообщение о пожаре поступило в 18.54. Первые пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты.

В 19.57 пожару присвоили второй номер сложности. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работали 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек.

Отметим также, что до этого пожара последняя проверка со стороны МЧС выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности на заводе "Серп и Молот", за что юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Внеплановая проверка проводилась в 2013 году. За нарушения на юридическое лицо был наложен штраф на 150 тысяч рублей, затем за не устранение нарушений - еще 75 тысяч рублей