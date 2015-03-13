На Шоссейной улице горит жилой дом, есть пострадавшие

Пожар в жилом доме на Шоссейной улице локализован

В квартире на юго-востоке столицы на улице Шоссейная произошел пожар. В результате возгорания есть пострадавшие, сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС.

Информация о возгорании в жилом доме поступила в 4 часа утра. Первые спасатели прибыли на место происшествия уже через несколько минут.

В ходе проведения разведки и тушения пожара, из задымлённых квартир были спасены 12 человек. На месте происшествия работают 11 подразделений численностью 34 человека.

В результате пожара есть пострадавшие.