Для тушения пожаров в Тверской области привлечены дополнительные силы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Тверской области привлекли дополнительные силы для тушения природных пожаров, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель МЧС России Александр Дробышевский.

"Сегодня группировка усилена за счет сводных отрядов от восьми регионов Центрального федерального округа - Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. В течение дня она увеличена на 184 человека и 54 единицы техники", - рассказал Дробышевский.

Всего для ликвидации природных пожаров в Тверской области привлекли более 1,2 тысяч человек и 247 единиц техники. В тушении задействована и авиация МЧС - два вертолета Ми-8, три вертолета Ка-32 и самолет-амфибия Бе-200.

По словам Дробышевского, обстановка в Тверской области полностью под контролем. Всего в регионе действуют пять очагов природных пожаров на площади около 84 гектаров, в том числе два торфяных - в Конаковском и Калининском районах. Действующая площадь активного горения торфяников составляет 65 гектаров.

Напомним, 6 августа из-за природных пожаров на всей территории Тверской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС действовал в Калининском, Кимрском, Рамешковском и Конаковском районах.





Москву не накроет дым от лесных пожаров в ЦФО - Гидрометцентр

Как заявил заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, задымление от лесных пожаров, возникших в Центральном федеральном округе, Москве не угрожают. В ближайшее время к территориям, на которых бушуют пожары, с севера подойдет холодный атмосферный фронт. Кроме того, поменяется направление ветра. Он будет дуть с запада и юго-запада, поэтому до столицы запах гари не дойдет.