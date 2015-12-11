В горах в Мурманской области погиб турист из Москвы

Фото: ТАСС

Турист из Москвы погиб в Хибинских горах в Мурманской области под сошедшим с горы снегом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"Снежная шапка сошла с горы в районе перевала Географов в Хибинах на группу из четырех туристов из Москвы, один человек погиб на месте", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о ЧП поступило спасателям от самих туристов днем 10 декабря. Они сообщили, что один человек остается под снегом. Спасатели на снегоходе оперативно прибыли к месту происшествия, однако обнаруженный под снегом турист был уже мертв. Остальные получили ушибы, но от госпитализации отказались.

В МЧС отметили, что группа туристов была незарегистрированной - о своем выходе в горы спасателям они заранее не сообщали. Это первый случай гибели туристов под снегом в Хибинах в текущем году.