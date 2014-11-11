Виновника выброса сероводорода в Москве оштрафуют

Фото: M24.ru

Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС, сообщил корреспонденту M24.ru председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин.

По словам собеседника, штраф по итогам расследования будет назначен по статье 8.21 КоАП "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".

Владимир Кашин считает, что "наиболее вероятный источник выброса - Московский нефтеперерабатывающий завод". Но окончательный вывод сделают эксперты, а затем суд.

Напомним, 10 ноября на НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало. В пресс-службе ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" M24.ru сообщили, что никаких неполадок на предприятии зафиксировано не было.

Источником неприятного запаха не являются очистные сооружения Мосводоканала. В официальном микроблоге компании заявили, что "обнаруженные в воздухе стирол и формальдегид не характерны для запахов технологии очистки канализационных стоков".

В ситуационном центре Росгидромета причиной неприятного запаха назвали разовый выброс сероводорода в районе Люблино. Однако источник выброса назвать затруднились, добавив, что 10 ноября можно было только констатировать превышение нормы сероводорода в воздухе в несколько раз.

Жалобы на неприятный запах, распространившийся по городу, стали поступать от москвичей утром 10 ноября.

Сначала странно пахнущее облако окутало жилые кварталы в Кожухове, а затем оно распространилось на другие районы. По характерному запаху люди предположили, что произошел выброс сероводорода. Вскоре эту информацию подтвердили и экологи.