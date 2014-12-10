Как правильно выбрать фейерверк на Новый год

Как выбрать фейерверк для новогодней ночи

В столице появляется все больше точек продажи праздничной пиротехники. Однако именно в период ажиотажного спроса на полках может оказаться залежалый товар, опасный для здоровья людей, передает телеканал "Москва 24".

Опасность просроченных фейерверков состоит в том, что меняется их химический состав. А некоторые недобросовестные продавцы стараются распродать то, что осталось еще с прошлого года. Именно поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят рейды магазинов пиротехники.

У товара обязательно должны быть сертификаты с синей печатью. В них указывается страна-изготовитель, артикул и номер самого изделия. Покупатель всегда может попросить копию этого сертификата и забрать ее с собой.

При покупке фейерверков обязательно нужно обращать внимание и на инструкцию, если она не на русском языке, то товар скорее всего контрафактный.

Как правильно запускать фейерверки

Для каждого вида пиротехники – своя инструкция. Замначальника второго регионального отдела надзорной деятельности управления по ВАО МЧС России по Москве Юрий Барабанов рассказал, что, например, фейерверк-фонтан нужно обязательно устанавливать в утрамбованный снег.

При этом запускать пиротехнику нужно в строго отведенных для этого местах, иначе грозит штраф до 1500 рублей с человека. Информация о специальных площадках размещается на сайтах управ и в районных газетах.

В свою очередь, продавцы фейерверков отмечают, что самый ход товар – это бенгальские огни, римские свечи, фонтаны и небольшие ракетные установки.

Ранее издание M24.ru сообщало, что МВД РФ и московские власти заключат соглашение, позволяющее полиции штрафовать любителей фейерверков и петард, которые мешают москвичам спать по ночам. Как рассказал M24.ru глава столичной полиции Анатолий Якунин, пока московская полиция не может наказывать нарушителей закона о тишине, так как это городской, а не федеральный нормативный акт. Между тем в новогоднюю ночь, согласно столичному законодательству, пускать фейерверки можно только на специальных площадках, штраф за пиротехнику во дворах - до 2 тысяч рублей.

КоАП Москвы запрещает запуск пиротехники с 23.00 до 7.00, потому что это нарушает тишину и покой в городе. Исключение - Новый Год и Рождество, но только на специальных площадках. За нарушение закона о тишине гражданам грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам - до 5 тысяч, организациям - до 6 тысяч. Между тем, кто должен взыскивать эти штрафы сейчас, пока соглашение еще не заключено, неясно.

На новогодние праздники 2013-2014 года в столице оборудовали 189 площадок для запуска фейерверков без согласования. Площадки к нынешним праздникам будут согласованы к 20 декабря, сообщили M24.ru в управлении МЧС по Москве.