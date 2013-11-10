МЧС России открыло "горячую линию" по ситуации на Филиппинах

Фото: ИТАР-ТАСС

МЧС России открыло "горячую линию" для родственников россиян, находящихся на Филиппинах, где прошел разрушительный тайфун "Хайян".

По номеру 8-800-775-17-17 можно уточнить официальную информацию о ситуации в зоне бедствия. Как сообщалось ранее, в зоне тайфуна могли находиться до 150 россиян. Данных о пострадавших россиянах нет.

Кроме того, Россия готова направить в Филиппины 200 спасателей, в том числе шесть кинологических расчетов для проведения поисково-спасательных операций. В готовность уже приведены шесть самолетов: четыре Ил-76, Ан-74 и Ил-62

Из Москвы в зону бедствия готовы вылететь два борта, в готовность приведен 179-й спасательный центр из подмосковного Ногинска. Кроме того, приведен в действие мобильный госпиталь отряда "Центроспас" и спасатели международного класса из центра "Лидер".

Напомним, на центральные острова Филиппин обрушился тайфун "Хайян", ставший сильнейшим в этом году. В частности, он затронул острова Лейте, Самар и туристический остров Боракай. По последним данным СМИ, жертвами тайфуна стали 10 тысяч человек.