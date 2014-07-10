В Электростали произошел пожар в квартире - есть пострадавшие

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В среду вечером в городском округе Электросталь в Московской области в квартире одного из домом произошел пожар, в котором пострадали люди.

Как передает пресс-служба МЧС Подмосковья, информация о возгорании в квартире дома №12 на улице Западная поступило в ведомство в 18:35. Прибывшие пожарные смогли ликвидировать пожар в 19:10.

О количестве и состоянии здоровья пострадавших в ЧП пока не сообщается.

Уточняется, что для тушения возгорания были привлечены 3 единицы техники и 10 человек.